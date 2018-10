Ulkomaat

Matkustajalautalta hätäkutsu Itämerellä – kyydissä 335 henkilöä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saksan Kielistä Liettuan Klaipedaan matkalla olleella matkustajalautalla on syttynyt tulipalo, ilmoittavat Liettuan viranomaiset. Laivalla on 335 henkilöä, joista 37 kuuluu miehistöön.Liettuan asevoimien mukaan palo sai alkunsa räjähdyksestä konehuoneessa. Aftonbladetin mukaan Regina Seaways -nimisen lautan omistaa tanskalaisvarustamo DFDS.Laivayhtiön mukaan aluksella on teknisiä ongelmia, mutta ei tulipaloa. Lauttaa hinataan Liettuan Klaipedaan, jonne se myös oli alun perin matkalla.– Lautalla tuntui tärinää ja myös savua oli, mutta tulta ei ole havaittu, yhtiön tiedottaja kertoi Reutersille vastoin Liettuan viranomaisten antamia tietoja.Myös Venäjän viranomaisten mukaan lautalla olisi kuitenkin palanut.– Tulipalo on sammutettu. Avustusoperaatio on käynnissä. Uhreja ei ole, kertoi Kaliningradin meripelastuskeskuksen johtaja Andrei Permjakov uutistoimisto Interfaxille.Saksan Kielistä matkaan lähteneeltä lautalta lähetettiin hätäkutsu kello 11.45 Suomen aikaa. Liettua on lähettänyt paikalle helikopterin ja kaksi muuta on lähtövalmiudessa tarvittaessa, kertoo Liettuan ilmavoimien tiedottaja Reutersille.Paikallisen median mukaan laiva on tällä hetkellä Venäjän aluevesillä Kaliningradin edustalla. Pelastusoperaatioon ottaa osaa kaksi hinaajaa ja helikopteri Liettuasta sekä Venäjän Itämeren laivaston aluksia.Paikalle on lähetetty myös Venäjän hätätilaministeriön helikopteri.Artikkelia päivitetty kello 16.36. Lisätty tuoreita tietoja.Päivitys kello 16.47. Lisätty venäläisviranomaisen kommentti.