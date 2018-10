Dramaattinen video: Näin mereltä vyöryvä tsunami pyyhkäisee yli kaupungin – joukkohauta kaivettu jo 1600 uhria varten

Ulkomaat

Dramaattinen video: Näin mereltä vyöryvä tsunami pyyhkäisee yli kaupungin – joukkohauta kaivettu jo 1600 uhria





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelastustyöt vaikeita

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005847643.html

Indonesiaa perjantaina ravistellut maanjäristys ja sitä seurannut hyökyaalto kylvivät tuhoa sekunneissa Sulawesin saarella Indonesiassa.Tämän artikkelin pääkuvana olevalta videolta näkyy, miten tsunami vyöryy Palun kaupunkiin. Vesimassa täyttää kadut sekunneissa ja saa liikutettua esimerkiksi autoja kevyesti.Tsunamin nostattamat aallot olivat jopa kuusimetrisiä.Punaisen ristin arvion mukaan perjantain järistysalueella Sulawesissa asuu yli 1,6 miljoonaa ihmistä. Saarta ovat ravistelleet myös jälkijäristykset.Alla olevalla videolla näkyy, millaisia raunioita luonnonkatastrofi on jättänyt jälkeensä.Pelastustyöntekijät kulkevat maan tasalle sortuneiden rakennusten joukossa. Raunioiden joukosta pilkistää yksittäisiä huonekaluja.Kolme päivää onnettomuuden jälkeen kuolleiden määräksi on vahvistettu 844, mutta luvun pelätään kasvavan. Katastrofin koko laajuus on edelleen hämärän peitossa.Viranomaiset pelkäävät kuolonuhrien määrän nousevan jopa tuhansiin, sillä suuren määrän ihmisiä pelätään hautautuneen sortuneiden rakennusten alle tai huuhtoutuneen mereen tsunamin voimasta.Sulawesi on yksi Indonesian pääsaarista. Saaren syrjäisimpiin kolkkiin ei edelleenkään ole saatu yhteyttä.Erityistä huolta herättää Donggalan kalastaja-alue Palun kaupungin pohjoispuolella, sillä Donggalasta ei olla kuultu mitään perjantain jälkeen. Tuhoutuneiden teiden vuoksi alueelle pääseminen on mahdotonta.Indonesian viranomaiset aloittivat maanantaina uhrien hautaamisen. Uhreja varten Paboyassa, pahoin tuhoutuneen merenrantakaupunki Palun lähistöllä on kaivettu joukkohauta jopa 1 300 uhria varten.Viranomaiset pyrkivät hautaamisella estämään mahdollisen tautiepidemian leviämisen.