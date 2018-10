Ulkomaat

1200 vankia pakeni vankiloista Indonesian katastrofialueella 1.10. 7:59

Indonesiassa maanjäristysten ja tsunamin runteleman alueen vankiloista on paennut joukoittain vankeja.

Oikeusministeriön edustaja kertoo, että karanneita olisi 1 200. He pakenivat kolmesta eri vankilasta Sulawesin alueella. Viranomainen uskoo, että he lähtivät karkuun, koska pelkäsivät maanjäristyksen seurauksia.



Sulawesin saarta ravistelleissa järistyksissä ja tsunamissa on kuollut ainakin 832 ihmistä. Luvun pelätään yhä kasvavan, sillä pelastus- ja raivaustyöt ovat edelleen kesken.