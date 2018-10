Ulkomaat

Kanadan Trudeau pitää ministerien hätäkokouksen Nafta-neuvotteluihin liittyen

Kanadan pääministeri Justin Trudeau on kutsunut kokoon ministeriensä hätäkokouksen myöhään sunnuntai-iltana liittyen neuvotteluihin vapaakauppasopimus Naftasta.

Yhdysvaltain ja Kanadan neuvottelijat neuvottelevat parhaillaan kuumeisesti Naftan uudistamisesta. Yhdysvaltain asettama takaraja yhteisymmärryksen löytämiselle on puolitaöin paikallista aikaa eli seitsemältä maanantaiaamuna Suomen aikaa.



Neuvottelulähteiden mukaan keskusteluissa on päästy jo sopuun suurista linjoista, mutta yksityiskohdista on vielä vääntöä.