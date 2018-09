Perhe oli matkalla hääjuhliin Paluun kun katastrofi iski – ”Kuulin vaimoni huutavan apua, sitten tuli hiljaista”

Ulkomaat

Perhe oli matkalla hääjuhliin Paluun kun katastrofi iski – ”Kuulin vaimoni huutavan apua, sitten tuli hiljaist

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005847034.html

Kymmenittäin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005846316.html

”Pieniä kauppoja ryöstellään”





Uutistoimisto





https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005847177.html