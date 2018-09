Indonesian maanjäristys: Lennonjohtaja uhrasi itsensä – ei jättänyt halkeilevaa tornia, ennen kuin sai sadat matkustajat turvaan

Ulkomaat

Indonesian maanjäristys: Lennonjohtaja uhrasi itsensä – ei jättänyt halkeilevaa tornia, ennen kuin sai sadat m





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005847034.html

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005846316.html