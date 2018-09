Ulkomaat

Kuvat: Näin valtava tuho kohtasi Palun kaupunkia – Jopa tuhansien pelätään saaneen surmansa

























Maailmalle levinneet kuvat osoittavat Indonesiaan iskeneen maanjäristyksen ja tsunamin aiheuttamat tuhot.Maanjäristyksessä ja sitä seuranneessa tsunamissa kuolleiden määrä on noussut ainakin 832:een, kertoo maan katastrofivirasto uutistoimisto AFP:n mukaan. Kuolonuhrien määrän uskotaan vielä kasvavan, sillä tuhojen selvittäminen on kesken.Viranomaisten mukaan lähes kaikki tiedossa olevat kuolleet ovat Palusta.Indonesian armeija on hälytetty pelastustyöntekijöiden avuksi etsimään uhreja.