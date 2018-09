Ulkomaat

Trami-taifuuni iskemässä Japanin pääsaareen – tuuli heittänyt autoja katolleen





Jo 45 ihmisen kerrotaan loukkaantuneen Trami-taifuunin myrskytuulten aiheuttamien tuhojen seurauksena Japanissa. Jopa 60 metriä sekunnissa puhaltavat tuulet ovat jo ehtineet tehdä pahaa jälkeä Okinawan saarella, josta välitetyissä tv-kuvissa autojen on nähty lentäneen katolleen myrskytuulten voimasta.Uutistoimisto AFP:n mukaan Tramin odotetaan iskevän Japanin pääsaarelle myöhemmin sunnuntaina, ja sen odotetaan aiheuttavan lisää vahinkoa tuulen, rankkasateiden ja maanvyörymien seurauksena. Japanin yleisradioyhtiö NHK:n mukaan lähes 350 000 ihmistä on evakuoitu ja yli 300 000 taloa on ilman sähköjä.Hirmumyrskyn taloudellisista vaikutuksista odotetaan varsin mittavia. Japanin luotijunaverkosto on jouduttu sulkemaan maan länsiosassa ja lähes tuhat lentoa on jo peruttu.Trami on tuorein Japania viime kuukausina ravistelleista luonnonkatastrofeista, joihin on kuulunut tuhoisia taifuuneita, tulvia, maanjäristyksiä ja helleaaltoja. Maan länsiosassa toivutaan edelleen alueelle syyskuun alussa iskeneestä Jebi-taifuunista, joka oli voimakkain vuosikymmeniin ja vaati 11 ihmisen hengen.