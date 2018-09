Ulkomaat

Indonesian maanjäristyksessä ja tsunamissa kuolleiden määrä noussut ainakin 420:een

30.9. 3:41

Indonesian maanjäristyksessä ja sitä seuranneessa tsunamissa kuolleiden määrä on noussut ainakin 420:een, kertoo maan kansallinen uutistoimisto Antara.

Viranomaiset varoittavat, että uhriluku todennäköisesti kasvaa yhä, sillä tuhojen selvittäminen on edelleen kesken. Indonesian armeija on hälytetty pelastustyöntekijöiden avuksi etsimään uhreja.



Maan katastrofiviraston mukaan ainakin 540 ihmistä on pahasti loukkaantunut, ja sairaalat ovat täynnä ääriään myöten.



Indonesian keskiosiin perjantaina osuneista järistyksistä suurin oli voimakkuudeltaan 7,5. Järistys nostatti ison aallon, joka hyökyi 350 000 asukkaan Palun kaupunkiin.