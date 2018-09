Dramatisointi: 40 sekunnin päässä odotti lähes varma törmäys ilmassa

Ulkomaat

Dramatisointi: Lentoa 636 odotti 40 sekunnin päässä lähes varma törmäys ilmassa

Traffic, traffic, parkaisi törmäyksenestojärjestelmä. Kohtaamiseen olisi vain 40 sekuntia.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Air Bayern -lentoyhtiön kapteeni nosti Boeing 737-koneen laskutelineet sisään ja huokaisi helpottuneena. Lento 636 oli päässyt lähtemään täsmälleen ajallaan. Juuri taakse jäänyt lähtökenttä, aivan Välimeren rantaan rakennettu Rodoksen Diagoras oli kokeneelle saksalaiskapteenille tuttu paikka jo vuosien ajalta. Hän vilkaisi oikealle ja näki alhaalla läheisen Maritsan lentokentän, joka oli ollut Rodoksen pääkenttä 1970-luvun lopulle saakka.– Onneksi tuonne ei tarvitse mennä laskuun, kapteeni totesi perämiehelle, joka naurahti nähdessään kentän kunnon.Toinen lentokentän kiitoteistä oli jo aikaa sitten suljettu, kun kasvillisuus oli vallannut sen. Kumpikaan lentäjistä ei ollut erityisen viehättynyt Kreikassa lentämisestä. Air Bayernin säännöllisesti tarjoamat tilastotkin sen osoittivat – Kreikassa sattuu ja tapahtuu. Viimeaikaiset valtion taloushuoletkaan eivät olleet tilannetta helpottaneet.Kapteeni käänsi koneensa tottuneesti loivaan kaartoon Välimeren päälle. Samalla Rodoksen kentän lennonjohto pyysi häntä ottamaan yhteyttä seuraavaan lennonjohtoalueeseen. Perämies vastasi lennonjohtajalle, koska radioliikenne oli hänen vastuullaan.Aamulla Münchenistä tullessa lensi perämies ja radioliikenteestä vastasi kippari. Palatessa työnjako oli toisin päin. Pari oli tyytyväinen päästessään ajoissa ilmaan. Jos lähtö olisi viivästynyt edes kaksi tuntia, he eivät olisi lepoaikasäännösten vuoksi päässeet enää lentämään. Turistit olisi lentänyt kotiin jokin toinen miehistö.Kreikan aluelennonjohto antoi koneelle luvan nousta vain vajaaseen viiteen kilometriin, lentopinnalle 160. Miehistö saisi pian luvan nousta korkeammalle, mutta vastaantulevan liikenteen vuoksi olisi toimittava näin.Lämpötila oli jo noussut yli kolmeenkymmeneen, joten nousu ei ollut yhtä nopeaa kuin kylmemmällä ilmalla. Vähän ennen lentopintaa 160 kapteeni vähensi nousunopeutta, ettei lentokoneen törmäyksenestojärjestelmä TCAS aktivoituisi. Jos hän nimittäin nousisi liian nopeasti, järjestelmä olettaisi hänen jatkavan nousuaan läpi lennonjohtajan selvittämän korkeuden samoille korkeuksille vastaantulevien koneiden kanssa.– Maintaining flight level one six zero, perämies totesi radioon, kun oikea korkeus oli saavutettu. Koneen oli lennettävä tällä korkeudella, kunnes saisi uuden korkeuden lennonjohdolta.Lennonjohto vastasi ja antoi koneelle luvan nousta suoraan lopulliseen lentokorkeuteen, 10,3 kilometriin. Vastaan tulevat koneet olivat ohittaneet nousevan koneen yläpuolelta. Kapteeni vilkaisi TCAS:ia, jonka näyttö vahvisti asian: pienet valkoiset neliöt olivat takanapäin.Kello 13.05 kone lensi jo määrätyssä matkalentokorkeudessa ja oli aikaa ruokailla. Lentävä miehistö syö sääntöjen mukaan aina eri ruokaa, ettei mahdollinen ruokamyrkytys iskisi molempiin. Kapteeni naureskeli perämiehen valitsemaa kanapastaa.Kello 13.08 sanailun keskeytti outo radiokutsu. Sadan kilometrin päässä lentävä lentokone ei tuntunut saavan yhteyttä lennonjohtajaan. Siihen samaan, jonka piti ohjata heitä. Kokeneet lentäjät eivät aluksi hätkähtäneet. Mutta kun jo kolmas alueella lentävä kone huhuili lennonjohtajaa, huoli alkoi hiipiä mieliin: kuka heitä nyt ohjaa?Kun kolme minuuttia oli kulunut, kaikille Kreikan ilmatilassa lentäville lentäjille oli selvinnyt, ettei kukaan lennonjohtaja vastaa heidän kutsuihinsa. Tämän ei pitäisi olla mahdollista! Moninkertaiset turvajärjestelmät varmistavat aina toimivat radio- ja tutkayhteydet.Lentäjät Münchenin-koneessa vilkuilivat TCAS-laitettaan tiuhasti. Laite oli ainoa turva harvinaisen ilmassa tapahtuvan törmäyksen estämiseksi.Kreikan lennonjohto heräsi eloon muutaman minuutin kuluttua. He ilmoittivat, että heillä on tutkahäiriö ja kaikkien koneiden olisi otettava välittömästi yhteys seuraavan reitillään olevaan lennonjohtoon. Sen jälkeen kreikkalaiset hiljenivät yli tunniksi.TCAS näytti vasemmalta lähestyvän koneen jo minuutteja aiemmin, mutta kello 13.15 se aktivoitui toden teolla.– Traffic, traffic! laite parkaisi. Lentäjät katsoivat toisiaan. Koneet olivat laitteen mukaan törmäyskurssilla, ja mahdolliseen kohtaamiseen oli vain 40 sekuntia.Kun laite ilmoitti ”Descend, descend”, kapteeni oli valmiina. Hän tarttui ohjaimiin, kytki autopilotin pois ja painoi koneen nokan päättäväisesti alas. 15 sekuntia myöhemmin lentäjät näkivät toisen koneen ylittävän heidät niin läheltä, että sen kyljen maalaukset olivat selvästi nähtävissä.– TCAS RA, sanoi perämies samaan aikaan radioon.Näitä sanoja kukaan ei halua kuulla ilmailun radiotaajuuksilla. Näin ilmoitetaan lennonjohdolle ja muille lentokoneille, että heidän koneensa oli joutunut väistämään välttääkseen lähes varman törmäyksen.– Clear of conflict, ilmoitti laite pian, ja kapteeni nosti nokan takaisin ylös kohti määrättyä lentokorkeutta. Vaara oli ohi, mutta lentäjät jäivät hiljaisina pohtimaan, miten tämä saattoi olla mahdollista.Tilanne oli niin vakava, että lentäjät täyttivät tilanteesta EU-direktiivin ja ilmailuviranomaisten vaatiman raportin. Raportti tutkittaisiin tarkasti vielä monessa paikassa ja sitä käytettäisiin ehkä myöhemmin lentoturvallisuuden parantamiseen.