Lensitkö Kreikkaan lomalennolla tasan 6 vuotta sitten? Saatoit olla hengenvaarassa

Avointa tiedottamista vaikenemalla

Törmäsin tätä juttua tehdessäni melkein läpipääsemättömään tiedotusmuuriin. Lähes jokainen viranomainen, lentoyhtiö ja jopa lentäjät vaikenivat heti, kun ei enää puhuttu turvallisuudesta yleisellä tasolla.



Ilmailun turvallisuus on kaikki vuosikymmenet perustunut avoimeen tiedottamiseen onnettomuuksista. Virheistä on opittu. Suurten onnettomuuksien syiden selvittämiseen on uhrattu aina valtavasti rahaa ja aikaa. Ja tuloksista on kerrottu avoimesti.



Sama ei ilmeisesti koske läheltä piti -tilanteita. ”Valitettavasti en voi auttaa.” ”Yhtiömme ei kommentoi Kreikan sisäisiä asioita.” ”Olen pahoillani, mutta tästä aiheesta emme anna haastatteluja.” ”Lennonjohdon asiat eivät kuulu lentoyhtiöllemme.” Nämä olivat tavallisia vastauksia. Yksi lentoyhtiö jopa valehteli tapahtuneesta kirkkain silmin.



Ilmailualan sisällä tiedon vakuutetaan liikkuvan hyvin. Kuulemma valmistajat, eri yhtiöt ja lentäjät saavat aina tiedon kaikesta poikkeavasta. Kuulemma. Mistä sen voi tietää, kun mihinkään turvallisuusasiaan ei saa vastausta ja jotkut jopa antavat väärää tietoa? Miksi matkustajat eivät saisi tietää? Olisi ehkä lentoyhtiöidenkin intresseissä kertoa asiasta. Varsinkin, kun jossain turvallisuus on sellaisella tolalla, että yksi ilmapallo riittää rampauttamaan koko maan lentoliikenteen.