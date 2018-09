Ulkomaat

Kuvat ja videot: Medikaani väläytti mahtiaan Kreikassa – Meri katosi ja katu muuttui joeksi

Voimakas hurrikaanityyppinen syysmyrsky vyöryi lauantaina lounaasta Kreikkaan. Välimerellinen hurrikaani eli medikaani on nimetty Zorbaksi. Kreikan ilmatieteeen laitos on antanut punaisen säävaroituksen Attikan, Peloponnesoksen, Joonian saarten, Kykladien ja Kreetan alueille.Alueelta otetuissa kuvissa näkyy runsaasti tulvia ympäri Kreikkaa. Twitterissä julkaistussa videossa näkyy, miten talojen väliin Kiaton kaupungissa Korinthian alueella on yhtäkkiä ilmestynyt kadun sijaan joki tulvien vuoksi.Toisessa videossa näkyy, miten auto on joutunut tulvavesien kuljettamaksi.Peloponnesoksen niemimaan eteläosassa kova tuuli aiheutti voimakasta merenkäyntiä.Suomen Ateenan suurlähetystö ohjeistaa ihmisiä Facebook-sivuillaan varautumaan myrskyyn Kreikassa. Lähetystö kehottaa seuraamaan säätiedotuksia ja paikallisviranomaisten ohjeita.Välimerellinen hurrikaani eli medikaani tuo mukanaan rankkasateita ja jopa tulvavaaran. Myrskyn nimeäminen ”medikaaniksi” viittaa Välimeren kreikankieliseen nimeen Μεσόγειος θάλασσα. Nimi on päätynyt muihin indoeurooppalaisiin kieliin loogisesti samantapaiseksi. Englanniksi Välimeri on Mediterranean Sea.CNN:n mukaan erään 2011 julkaistun tutkimuksen mukaan medikaaneja ilmenee vain kerran tai kaksi vuodessa koko maailmassa, tyypillisesti syys-lokakuun tienoilla, kun meren lämpötila on yhä korkealla.Nyt puhaltava myrsky jätti jälkeensä tulvia Tunisiassa ja Libyassa ennen kuin jatkoi matkaansa pohjoiseen ja Eurooppaa kohti. Huolta Kreikassa on aiheuttanut myös pakolaisleirit saarilla, kuten Lesboksella. Leireillä asuvilla tuhansilla syyrialais- ja irakilaispakolaisilla mahdollisuudet päästä kunnolliseen suojaan ovat rajalliset. Myrskyn alle jäävät myös kesällä maastopalojen tuhoamat alueet Ateenan ympäristössä.Kreikassa riehui medikaani myös viime marraskuussa. Myrskyn yhteydessä kuoli tuolloin toistakymmentä ihmistä, kun rankkasateet aiheuttivat voimakkaita tulvia pääkaupunki Ateenan lähistöllä sijaitsevalla Attikan alueella.