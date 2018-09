Ulkomaat

Voimakas taifuuni moukaroi Okinawan saarta Japanissa – kymmeniä loukkaantunut









Tv-kuvissa on näytetty, kuinka myrskytuulten repimät oksat ovat tukkineet pääkadun Okinawan pääkaupungissa Nahassa ja valtavat aallot ovat iskeytyneet aallonmurtajiin.NHK-yleisradioyhtiön mukaan ihmisiä on evakuoitu suojiin, ja sähköt ovat poikki lähes 200 000 kotitaloudesta. Nelisensataa lentoa on peruttu pääosin maan länsiosissa. Myös junavuoroja on jouduttu perumaan.Japanin ilmatieteen laitos on kehottanut ihmisiä eri puolilla maata varautumaan viikonlopun aikana kovaan puhuriin, aallokkoon ja ennätyssateisiin. Länsi-Japanissa sijaitsevaa Wakayamaa on varoitettu myös maanvyöryistä.Tramin odotetaan piinaavan Japania maanantaihin asti.