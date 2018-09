Ulkomaat

Kommentti: Tuomarin itkunsekainen todistus paljasti taas, kuinka syvälle Yhdysvallat on vajonnut





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005844888.html





Oman oksan sahaajat

Luottamus poliitikoihin on mennyt jo kauan sitten, mutta korkein oikeus on ainakin jossain määrin nauttinut arvostusta.