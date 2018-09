Ulkomaat

Jättimäinen taifuuni Trami iskeytyy Japaniin – ”Kehotamme ihmisiä valppauteen”

Trami on uusin uhka japanilaisia viime aikoina riivanneiden luonnonilmiöiden sarjassa.

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005842853.html

