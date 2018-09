Ulkomaat

Ryanair peruu perjantaina 150 lentoa ympäri Eurooppaa

Ryanair peruu perjantaina 150 lentoa ympäri Eurooppaa 27.9. 8:36

Ympäri Eurooppaa perjantaina alkava Ryanairin vastainen lakko sekoittaa yhtiön lentoja. Yhtiö peruu 150 lentoa huomenna lakon takia.

Lentoyhtiön työntekijöitä on perjantaina lakossa Belgiassa, Italiassa, Hollannissa, Portugalissa ja Espanjassa. Henkilökunta on vaatinut korkeampia palkkoja.



Saksan lentokapteeniliitto on aikaisemmin ilmoittanut tukevansa vastatoimia. Maan matkustamohenkilökunnan liitto kertoo ilmoittavansa torstai-iltana osallistumisestaan lakkoon.