Myrkylliset välit: Obama nöyryytti Trumpia julkisesti seitsemän vuotta sitten – Trump vastasi rynnimällä presidentiksi

Ulkomaat

Myrkylliset välit: Obama nöyryytti Trumpia julkisesti seitsemän vuotta sitten – Trump vastasi rynnimällä presi

Yhdysvaltain





Syntymätodistuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Obama





Noustuaan

Obama

Asiaa

Yhdysvaltain