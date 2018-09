Ulkomaat

Suora lähetys alkaen kello 24: Trump pitää harvinaisen lehdistötilaisuuden

Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä tämän jutun pääkuvan paikalla olevasta videoikkunasta alkaen kello 24 Suomen aikaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy