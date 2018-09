Suora lähetys kello 17: Trump tarttuu ensimmäistä kertaa YK:n turvaneuvoston puheenjohtajan nuijaan – yllätyksiä voi olla luvassa

Ulkomaat

Suora lähetys kello 17: Trump tarttuu ensimmäistä kertaa YK:n turvaneuvoston puheenjohtajan nuijaan – yllätyks

Istuntoa voi seurata suorana lähetyksenä tämän jutun pääkuvan paikalla olevassa videoikkunassa kello 17 alkaen.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poikkeuksellinen puhejärjestys

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005841314.html