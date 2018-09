Iranin Ruhani vastasi Trumpin haukkuihin – kritisoi puhetta ”naurettavaksi” ja syytti yrityksestä kaataa Iranin hallitus

Ulkomaat

Iranin Ruhani vastasi Trumpin haukkuihin – kritisoi puhetta ”naurettavaksi” ja syytti yrityksestä kaataa Irani

Ruhani syytti Trumpia yrityksestä kaataa Iranin hallitus





Johtajat eivät tapaa toisiaan