Suora lähetys alkaen kello 16: Trump puhuu ”kaikkien aikojen seuratuimmassa” YK-istunnossa – viime kerralla pauhasi ”rakettimiehen rikollissakista”

Ulkomaat

Suora lähetys alkaen kello 16: Trump puhuu ”kaikkien aikojen seuratuimmassa” YK-istunnossa – viime kerralla pa

Suoraa lähetystä istunnosta voit seurata tämän jutun pääkuvan paikalla olevasta videoikkunasta kello 16 alkaen.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joutuuko Iran tulilinjalle?