Ulkomaat

Järjestö: Yhdysvaltain johtaman liittouman ilmaiskuissa Syyriaan kuollut yhteensä yli 3 300 siviiliä

Syyriassa yli 3 300 siviiliä on kuollut neljän vuoden aikana Yhdysvaltain johtaman liittouman ilmaiskuissa äärijärjestö Isisiä vastaan, sanoo Syyrian sotaa seuraava Syrian Observatory for Human Rights -järjestö.

