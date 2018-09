Ulkomaat

Neulakriisi laajenee: Nyt Uudesta-Seelannista löytyi sabotoitu mansikkarasia

Uudessa-Seelannissa toimiva markettiketju kertoi, että Australiasta peräisin olevasta marjarasiasta on löytynyt neula tai neuloja. Sabotoitu rasia oli myyty Aucklandissa.Ketju on poistanut kyseisen merkin mansikat hyllyiltään, ja mansikoiden ostajat voivat palauttaa ne kauppaan. Jos marjoja aikoo kuitenkin syödä, ne on neuvottu puolittamaan.Australiasta on raportoitu yli sata tapausta, joissa mansikoista tai hedelmistä väitetään löytyneen neuloja. Ensimmäinen löytö tehtiin aiemmin tässä kuussa Queenslandissa.Ison osan väitetyistä löydöistä arvellaan olevan piloja. Ainakin kahdessa tapauksessa ”kepposen” tekijäksi on epäilty lasta.Pääministeri Scott Morrison on verrannut mansikoiden sabotointia terrorismiin.