Tansaniassa jatketaan lauttaturman uhrien etsintöjä – lähes 80 kuollut

Tansaniassa etsitään edelleen eilisen lauttaturman uhreja.

Valtiollisen median mukaan onnettomuudessa kuoli ainakin 79 ihmistä. Kateissa on edelleen lukuisia ihmisiä, joten uhriluku saattaa nousta vielä merkittävästi.



Lautta kaatui eilen Victoriajärvellä. Matkustajia oli reilusti yli lautan kantokyvyn salliman määrän, mutta tarkkaa lukumäärää ei ole vahvistettu.



Uutistoimisto AFP:n mukaan lautalla oli noin 200 matkustajaa, joista lähes 40 on pelastettu. BBC:n mukaan lautalla oli yli 400 matkustajaa, joista on pelastettu noin 100.