CNN: Intiassa raiskattu 7-vuotias tyttö toipumassa 21.9. 3:40

Intia Maassa paljastui aiemmin tässä kuussa 9-vuotiaan tytön joukkoraiskaus.

Intiassa raiskatuksi tullut 7-vuotias tyttö on toipumassa, kertoo uutiskanava CNN. Kanava kertoo, että tyttö raiskattiin vesiletkulla pääkaupungissa Delhissä maanantaina. Tapaukseen liittyen on pidätetty 21-vuotias mies.



Vielä keskiviikkona tyttö oli sairaalassa kriittisessä tilassa. Äidin kertoman mukaan tyttö on torstaina syönyt ja kävellyt, ja lääkärit odottavat hänen toipuvan fyysisesti.



Tyttöjen ja naisten kohtaama seksuaalinen väkivalta Intiassa on noussut viime vuosina otsikoihin useasti. Aiemmin tässä kuussa paljastui joukkoraiskaus, jonka uhrina oli 9-vuotias tyttö.