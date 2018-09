Ulkomaat

DW: Toimittaja kuoli pudottuaan riippusillalta Saksan Hambachin metsässä

Juuri nyt

Toimittajaksi uskottu mies on kuollut pudottuaan kahden puun väliseltä riippusillalta Hambachin metsässä, kirjoittaa muun muassa saksalaismedia Deutsche Welle.

Nuori mies oli dokumentoimassa aktivistien puumajaleiriä, jota poliisi on ollut purkamassa kuluneen viikon aikana. Hän putosi noin 14 metrin korkeudelta ja kuoli myöhemmin vammoihinsa.



Aktivisteja on asunut ja oleskellut metsässä kuusi vuotta estääkseen metsän hakkuut. Poliisi aloitti viime viikolla operaation, jossa aktivistien puumajaleiriä on yritetty purkaa.



Poliisin mukaan sillä ei ollut käynnissä toimia onnettomuuden sattuessa.