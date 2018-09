Ulkomaat

AFP: Vankien pakoyritys epäonnistui – useita kuoli vankilamellakassa Brasiliassa

AFP: Vankien pakoyritys epäonnistui – useita kuoli vankilamellakassa Brasiliassa 19.9. 1:50

Brasilia 16 vankia yritti paeta varhain aamulla ilmastointikanavan kautta.

Seitsemän vankia on kuollut Brasiliassa Paran osavaltiossa vankilamellakan seurauksena, kertoo uutistoimisto AFP.



Tapahtumat saivat alkunsa, kun 16 vangin pakoyritys ilmastointikanavan kautta epäonnistui ja mellakka puhkesi.



Vankien keskinäisissä välienselvittelyssä sai surmansa kuusi henkilöä, ja seitsemäs kuoli saamiinsa palovammoihin. Väkivaltaisuuksiin osallistui noin 120 vankia.



Mellakoivat vangit vaativat nopeampia tuomioita, parempia olosuhteita ja vankilanjohtajan vaihtamista. Vankilassa on tällä hetkellä 374 vankia, vaikka sen kapasiteetti on 208.