Kansainvälinen rikostuomioistuin tutkii rohingya-muslimien kohtelua Myanmarissa

Kansainvälinen rikostuomioistuin tutkii rohingya-muslimien kohtelua Myanmarissa 18.9. 22:58

Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) syyttäjä on käynnistänyt alustavan tutkinnan rohingya-muslimeihin kohdistuvista raakuuksista Myanmarissa.

Kyse on ensimmäisestä askeleesta kohti täydellistä tutkintaa Myanmarin armeijan toimista, joiden seurauksena 700 000 rohingyaa joutui pakenemaan maan pohjoisesta Rakhinen osavaltiosta naapurimaa Bangladeshiin.



Pari viikkoa sitten tuomarit päättivät, että vaikka Myanmar ei ole ICC:ssä, tuomioistuimella on lainkäyttövalta rohingya-muslimeja vastaan tehdyissä rikosasioissa, koska Bangladesh on ICC:n jäsen.



YK:n mukaan Myanmarin armeija on syyllistynyt Rakhinen osavaltiossa etniseen puhdistukseen. Myanmar on kiistänyt syytökset. Maan mukaan armeija vastasi rohingya-kapinallisten hyökkäyksiin.