Ulkomaat

Putin katsoi venäläiskoneen alas ampumisen Syyrian edustalla johtuneen tapaturmaisten seikkojen summasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

"Israelilaiskone ei ampunut alas konettamme"

Israelilaisohjuksia läpi Syyrian ilmapuolustuksen