Ulkomaat

Tanskan yleisradio irtisanoo noin 400 henkeä, sulkee useita televisio- ja radiokanavia

Tanskan yleisradio irtisanoo noin 400 henkeä, sulkee useita televisio- ja radiokanavia 18.9. 14:06

Tanskan yleisradioyhtiö DR irtisanoo noin 400 henkeä ja sulkee useita televisio- ja radiokanavia. Yhtiö kertoo leikkauksista verkkosivuillaan.

Yhtiön mukaan se vähentää televisiokanaviensa määrän kolmeen nykyisestä kuudesta. Samalla suljetaan kolme yhtiön kahdeksasta radiokanavasta.



DR:n mukaan leikkaukset ovat seurausta säästötarpeista. Yhtiön pitää säästää noin 420 miljoonaa Tanskan kruunua eli noin 56 miljoonaa euroa seuraavan kolmen vuoden aikana.



Säästöjen taustalla on Tanskan hallituksen ja oikeistopopulistisen kansanpuolueen kesäkuinen sopimus, jonka mukaan yleisradioyhtiön toimintaa leikataan tuntuvasti.



– On tehty poliittinen päätös, että DR:n budjettia leikataan 20 prosentilla. Se on kova haaste, mutta olemme tarttuneet tehtävään. Samaan aikaan meillä on kunnianhimoinen pyrkimys kehittää DR:ää parhaalla mahdollisella tavalla tulevien sukupolvien hyväksi uusien poliittisten ja taloudellisten raamien puitteissa, sanoi DR:n pääjohtaja Maria Rörbye Rönn.