Ulkomaat

BBC: Demokraatit ja joukko republikaanejakin haluaa keskeyttää korkeimman oikeuden nimitysprosessin

Demokraatit ja joukko republikaanejakin haluaa pysäyttää korkeimman oikeuden tuomarin nimitysprosessin, kunnes Brett Kavanaugh'ta https://www.is.fi/haku/?query=brett+kavanaugh'ta vastaan esitetyt väitteet seksuaalisesta ahdistelusta on kunnolla selvitetty, kertoo BBC.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy