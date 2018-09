Filippiineillä taifuuni Mangkhutin jäljiltä löydetty jo kymmeniä kuolleita, lisäksi useita on edelleen kateissa

Ulkomaat

Filippiineillä etsittiin maanantaina edelleen kymmeniä ihmisiä, joiden pelättiin hautautuneen maanvyöryjen alle taifuuni Mangkhutin pyyhkäistessä maan pohjoisosien yli. Samainen hirmumyrsky aiheutti tuhoja Hongkongissa ja Kiinassa.Kuolleiden määrä Filippiineillä on noussut jo 65:een, mutta kuolonuhreja arvellaan löytyvän vielä lisää. Pelastustyöntekijät kaivoivat kiviröykkiöitä lapioilla ja paljain käsin Filippiinien pohjoisosassa Itogonin vuoristokaupungissa, jossa on jo löydetty toistakymmentä kuollutta. Lisäksi kymmeniä saattaa olla yhä ansassa maanvyöryn jäljiltä.– Uskomme, että niistä ihmisistä ehkä 99 prosenttia on jo kuollut, sanoi kaupungin pormestari Victorio Palangdan.Yli 155 000 ihmistä oli yhä kaksi päivää Mangkhutin jälkeen evakuointikeskuksissa.Hongkongissa aloitettiin maanantaina massiivinen siivous- ja raivausoperaatio hirmumyrsky Mangkhutin tuhojen selvittämiseksi. Kaupungin ohi sunnuntaina pyyhkäissyt, myrskyjen kuninkaaksi ristitty Mangkhut täytti kaupungin kadut lasinsirpaleilla ja repi puita irti juurineen.Kaupungin keskustassa sijaitseva Victoria-puisto oli täynnä oksia tai kokonaan kaatuneita puita. Viranomaisten mukaan teiden ja katujen raivaaminen kestää päiväkausia ja korjaustöihin kaiken kaikkiaan menee viikkoja.– Kaikkialla on kaatuneita puita. Autot eivät kulje, eivätkä bussitkaan. Panin lenkkarit jalkaan, koska tiesin, että luvassa on aika paljon kiipeämistä, sanoi töihin pyrkivä lakimies David Milligan AFP:lle.Hongkongista myrsky jatkoi matkaansa Etelä-Kiinaan, missä ainakin neljä ihmistä on saanut surmansa. Myrskyn tieltä on evakuoitu turvaan miljoonia ihmisiä, ja liikenneyhteydet myrskyalueille ovat poikki.Yhdysvalloissa Florence-myrskyn aiheuttamien kuolonuhrien määrä nousi maanantaina 23:een. Pohjois-Carolinan osavaltiossa kuolleita kerrottiin olevan 17 ja Etelä-Carolinassa kuusi.Vettä sataa osavaltioiden alueella kaatamalla, mikä nostattaa jokien pintoja entisestään. Pohjois-Carolinassa pelastustyöntekijät ovat pelastaneet yli 900 ihmistä tulvavesien jatkaessa nousuaan.Kansallinen hurrikaanikeskus ennustaa, että joihinkin Etelä- ja Pohjois-Carolinan osiin saattaa sataa jopa yli metri vettä, uutisoi CNN.Maan kaakkoisosassa pelätään myös, että tulvat saattavat vahingoittaa patorakennelmia.– Meidän täytyy keskittyä siihen, onko olemassa sellaisia patoja, jotka voisivat mahdollisesti murtua, sanoi Yhdysvaltain liittovaltion pelastustoimesta vastaavan viraston Feman edustaja Brock Long uutiskanava Fox Newsille.– Vaikka hurrikaanit luokitellaan tuulen mukaan, todellisuudessa vesi aiheuttaa eniten kuolonuhreja, Long painotti.