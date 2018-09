Ulkomaat

Huippuharvinaiset kuvaparit paljastavat: Näin erilaista elämä on Etelä- ja Pohjois-Koreassa maiden katkeran hi

Huippuharvinaiset kuvaparit paljastavat: Näin erilaista elämä on Etelä- ja Pohjois-Koreassa maiden katkeran historian jälkeen