Suora lähetys: Maanvyöryn hautaamia kullankaivajia etsitään Filippiineillä

Mangkhut-taifuunissa kuolleiden määrän pelätään kohoavan Filippiineillä vielä reilusti. Pelastusviranomaisten mukaan yli 40 ihmistä on ilmoitettu kadonneeksi.Uutistoimisto AFP kertoi kuolonuhrien määrän nousseen 65:een, kun pelastustyöntekijät kaivoivat valtavan maanvyöryn alta ruumiita maan pohjoisosissa Itogonin kaupungissa. CNN:n mukaan myrsky on aiheuttanut maan pohjoisosissa yli 50 maanvyöryä. 155 000 ihmistä on yhä evakuointikeskuksissa.Yllä olevalla videolla on käynnissä suora lähetys Itogonista, jossa etsitään maanvyöryn takia loukkuun jääneitä kaivosmiehiä. Sky Newsin mukaan Itogonissa on kateissa ainakin 40 ihmistä, joista suurin osa on kultaa kaivavia kaivosmiehiä.