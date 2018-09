Ulkomaat

Florence hiipui, mutta vaara ei ole vielä ohi – myrsky vaatinut tähän mennessä ainakin 15 kuolonuhria

Juuri nyt

Ilta-Sanomien Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Johannes Kotkavirta on parhaillaan tulvavesien saartamassa Wilmingtonissa. Yllä olevalla videolla hän kertoo tilanteesta kaupungissa.





