Indonesian järistysalueita riivaa malaria 16.9. 11:55

Indonesian maajäristysalueilla on puhjennut vakava malariaepidemia, kertoivat viranomaiset sunnuntaina.

Toista sataa ihmistä on sairastunut Lombokin saaren länsiosassa, missä heinäkuinen maanjäristys ja sitä seuranneet jälkijäristykset tappoivat liki 500 ihmistä ja ajoivat satojatuhansia pakosalle.



Sairastuneiden joukossa on vauvoja ja raskaana olevia naisia.



Terveysviranomaisilla ei ole tarpeeksi hyttysverkkoja jaettaviksi teltoissa eläville ihmisille. Hyttyset levittävät malariaa.



Länsi-Lombokille on julistettu hätätila malarian vuoksi. Sadekausi alkaa Indonesiassa ensi kuussa, ja sen on ennakoitu entisestään pahentavan tilannetta.