Ulkomaat

WSJ: Presidentti Trump asettamassa uusia tulleja Kiinaa vastaan

16.9. 7:07

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoittaa pian uusista tuontitulleista Kiinaa vastaan, kirjoittaa Wall Street Journal.

Lehden lähteiden mukaan ilmoitus tulee joko maanantaina tai tiistaina. Valkoinen talo ei kommentoinut lehdelle asiaa.



Tullit koskevat 200 miljardin dollarin arvoista tuontia, ja ne olisivat kymmenen prosentin luokkaa eli huomattavasti vähemmän kuin Yhdysvallat on aiemmin kaavaillut.



Yhdysvallat on jo asettanut tulleja tuotteille, joita tuodaan Kiinasta 50 miljardin dollarin arvosta. Kiina on vastannut saman mittaluokan tuontitulleilla yhdysvaltalaistuotteille.



Vastedes Kiina ei voi reagoida yhtä suurilla vastatoimilla, sillä Kiinan tuonnin kokonaisarvo Yhdysvalloista jää alle 200 miljardiin dollariin.