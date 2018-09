Ulkomaat

Kommentti: Hurrikaani näyttää mistä amerikkalainen ihminen ja yhteiskunta on tehty

Juuri nyt

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005827092.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005829769.html

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005827541.html

Yhdysvaltojen hurrikaanikauden käynnistyessä kuulee usein kysyttävän, miksi maan asioista kirjoittavan toimittajan pitää matkustaa raportoimaan katastrofista. Yksi syy paikan päälle tulemiseen on se, että sääilmiön lisäksi myrskyuutisointi kertoo paljon amerikkalaisesta yhteiskunnasta ja sen jäsenistä.Tiedossa on, että hurrikaaneihin tottuneilla rannikkoseuduilla yhteinen koettelemus herättää paikallisten muutenkin kuuluisan auttamishalun. Perjantaina Pohjois-Carolinassa sähkökatkoksen pimentämässä Wilmingtonissa todistin, kun ainoana auki olleessa Waffle House –ravintolassa paikan ilmeisen pienituloinen tarjoilija tarjosi sisään tulleelle miehelle paitsi ruokaa, myös 15 dollaria tippikassastaan. Mies oli kertonut menettäneensä kaiken ja aikoi viettää hurrikaanin pahimman vaiheen autopesulaan suojaan ajetussa autossaan.Itse päädyin ostamaan nuorelle, toista lastaan odottavalle äidille kassillisen vaippoja ja muita perustarpeita kun ensimmäinen ruokakauppa kaupungissa avasi ovensa. Samassa jonossa seisoi tuntikausien ajan kaatosateessa ihmisiä, joilta itseltään ei puuttunut mitään, mutta jotka halusivat auttaa naapuriaan tai tuttavaansa.Edellisenä päivänä sain kauniissa vieraassa etelävaltiolaistalossa eteeni ensimmäisen lämpimän aterian pariin päivään. Pussipasta ei ole koskaan maistunut yhtä hyvältä.Lauantaina Wilmingtonin historiallisen keskustan tuntumassa sijaitsevaan Family Dollar –sekatavarakauppaan ryntäsi joukko ihmisiä, jotka kantoivat sieltä tavaraa vastapäätä sijaitsevaan vuokra-asuntokompleksiin. Paikallinen poliisi kertoi, että liikkeen johto oli kieltänyt poliisia puuttumasta tilanteeseen tällä kertaa. Myöhemmin viranomaiset kuitenkin kertoivat, että ryöstelijöitä vastaan tullaan nostamaan syytteet.Kuten niin monessa muussa tilanteessa, myös hurrikaanin kaltaisissa luonnonkatastrofeissa suurimpina kärsijöinä ovat haavoittuvaiset ihmiset: heppoisissa asuntovaunuissaan asuvat tai asuntoihinsa loukkuun jäävät vähävaraiset ja vanhukset, joilla ei ole ollut mahdollisuutta muuttaa päiväkausiksi hotelliin tai matkustaa sisämaahan tuttavien luokse.Ennen hurrikaanin iskemistä viranomaiset kehottavat ihmisiä lähtemään muualle tai varautumaan päiväkausien ruokavarastolla ja linnoittautumaan ostamalla esimerkiksi ikkunat peittävää vaneria. Mutta suurella osalla ei ole varaa täyttää kaappejaan säilykeruoalla.Yhdysvalloissa valtava osa väestöstä elää päivästä päivään, toiset kädestä suuhun. Hyvinvoinnin ulkopuolelle jääneiden määrä on niin suuri, että Suomesta käsin asiaa on vaikea hahmottaa. Myös Wilmingtonissa lähes joka neljäs ihminen elää virallisen köyhyysrajan alapuolella.Ilmastonmuutoksen kiihtyessä hurrikaanituhojen kaltaiset tapahtumat muuttuvat koko ajan yleisimmiksi. Paras tapa varautua tähän olisi varmistaa, että ihmiset kykenevät huolehtimaan itsestään. Kun vesi nousee, niin hyvä tahto ja auttavaisuus ei aina riitä.