Ulkomaat

Meksikossa viisi kuoli kun naamioituneet ampujat avasivat tulen turistien suosimalla aukiolla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viranomaisten mukaan kaksi miestä kuoli paikan päällä ja kaksi naista sairaalassa. Yksi kuolleista oli ulkomaalainen.Vanhassa kaupungissa sijaitseva Plaza Garibaldi oli tapahtuma-aikana täynnä ihmisiä, jotka osallistuivat Meksikon itsenäisyyspäivän juhlintaan.Ampujat olivat pukeutuneet perinteisiin mariachi-muusikoiden asuihin. He pakenivat paikalta moottoripyörillä.Ampujien motiivista ei ole tietoa, mutta kaksi miehistä on tuomittu aiemmin ryöstöstä.Meksikoa riivaaman järjestäytyneen rikollisuuden aiheuttamat väkivaltaisuudet ovat keskittyneet valtaosin pääkaupungin ulkopuolelle, ja Mexicon keskustassa on ollut viime aikoihin asti turvallisempaa.