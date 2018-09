Ulkomaat

BBC: Supertaifuuni moukaroi Filippiinien pohjoisrannikkoa, Hongkong varautuu myrskyn tuloon

BBC: Supertaifuuni moukaroi Filippiinien pohjoisrannikkoa, Hongkong varautuu myrskyn tuloon

15.9. 5:22

Viranomaiset ovat nostaneet hälytystason toiseksi ylimpään eli nelosluokkaan.

Filippiineillä supertaifuuni Mangkhut on tuonut maan pohjoisrannikolle rajuja tuulia ja sateita. BBC:n mukaan myrskyn suoralla reitillä on yli neljä miljoonaa ihmistä.



Kansainvälisen ilmatieteen laitoksen mukaan Mangkhut on vuoden 2018 tähän mennessä voimakkain trooppinen hirmumyrsky.



Myrskyn kohdealueilla viranomaiset ovat nostaneet hälytystason toiseksi ylimpään eli nelosluokkaan. Nelosluokan varoituksia annettiin myös vuonna 2013 supertaifuuni Haiyan vuoksi, joka tappoi yli 7 000 ihmistä.



Supertaifuunin ennustetaan saapuvan sunnuntaina Hongkongiin, jossa ihmisiä on kehotettu pysymään sisätiloissa.