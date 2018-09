Bellingcat löysi todisteita Skripalien myrkyttämisestä epäiltyjen tiedustelupalvelukytköksistä – kummallaan ei henkilöllisyystodistusta ennen vuotta 2009

Ulkomaat

Bellingcat löysi todisteita Skripalien myrkyttämisestä epäiltyjen tiedustelupalvelukytköksistä – kummallaan ei

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Salamyhkäinen passitiedosto

Britannia uskoo epäiltyjen olevan Venäjän GRU:n palveluksessa