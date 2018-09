Ulkomaat

Kruununkalleuksien varkaudesta epäilty vangittiin Ruotsissa – syyttäjä arvioi tilaustyöksi

Tukholman läänin alueelta tuleva mies pidätettiin keskiviikkona. Varastetut esineet ovat yhä kateissa.Varkaus tapahtui heinäkuun lopussa keskellä kirkasta päivää Strängnäsin tuomiokirkossa. Varkaita oli tiettävästi kaksi. He pakenivat paikalta polkupyörillä heitä odottaneelle veneelle ja katosivat sitten vesille.TT:n haastattelema syyttäjä arvioi, että varkaus oli mitä todennäköisimmin tarkoin suunniteltu. Kyse saattaa olla hänen mukaansa tilaustyöstä, johon on mahdollisesti sekaantunut useita ihmisiä.Varkaat veivät muun muassa kaksi kuninkaallista kruunua sekä valtakunnanomenan. Esineet ovat osa kuningas Kaarle IX:n ja hänen puolisonsa Kristiinan hautajaisissa käytetyistä kruununkalleuksista. Kaarle oli kuningas Kustaa Vaasan poikia ja Kustaa II Aadolfin isä. Kaarle kuoli vuonna 1611.Poliisin mukaan esineitä on käytännössä mahdotonta muuttaa rahaksi.