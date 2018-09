Mangkhut-taifuunin tiellä yli 4 miljoonaa ihmistä Filippiineillä – vuoden 2013 Haiyan-katastrofin pelätään toistuvan

Ulkomaat

Mangkhut-taifuunin tiellä yli 4 miljoonaa ihmistä Filippiineillä – vuoden 2013 Haiyan-katastrofin pelätään toi

Juuri nyt









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000000679700.html