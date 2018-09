Ulkomaat

Ruotsin vaalituloksen vahvistaminen venyi – tulee todennäköisesti vasta sunnuntaina

14.9. 11:55

Ruotsin vaaliviranomainen suunnittelee vahvistavansa valtiopäivävaalien lopullisen tuloksen sunnuntaina.

Viranomaisten tiedotteen mukaan lääninhallitusten tavoitteena on saada omat laskentansa valmiiksi lauantaina iltapäivällä. Sen jälkeen vaaliviranomainen vahvistaa paikkajaon ja valtiopäiville valitut edustajat.



Viranomaiset myöntävät tiedotteessaan ääntenlaskennan vieneen oletettua enemmän aikaa. Yksi merkittävä syy heidän mukaansa on, että yllättävän moni on äänestänyt ennakkoon hyvin lähellä vaaleja. Ruotsissa voi äänestää ennakkoon vielä vaalipäivänäkin.



Vaalit pidettiin sunnuntaina, mutta alustava tulos valmistui lopulta vasta eilen. Sen mukaan punavihreä blokki saa valtiopäiville 144 paikkaa, porvariallianssi 143 ja ruotsidemokraatit 62. Blokkien väliseksi eroksi jäi vain 26 300 ääntä.



Vaalien lopullisen tuloksen odotettiin alun perin valmistuvan tänään.