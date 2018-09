Ulkomaat

Suora lähetys: Florence-hurrikaani alkaa huuhtoa USA:n itärannikkoa – isoja tuhoja pelätään

Yllä olevalta videolta voit seurata CNN:n suoria lähetyksiä Etelä- ja Pohjois-Carolinan rannikolta. Suorien lähetyksien sisältö voi vaihdella.

Osaan Pohjois-Carolinaa on myös annettu tornadovaroitus.Carolinan rannikkoa lähestyvä hurrikaani Florence on luokiteltu viisiportaisella asteikolla nyt ykkösluokan hurrikaaniksi. Hurrikaanin tuulet etenevät nyt noin 40 metriä sekunnissa.Pohjois-Carolinan osavaltiosta on paennut jo yli 12 000 ihmistä hätämajoituskeskuksiin hurrikaanin tieltä, kertoo kuvernööri Roy Cooper. Tällä hetkellä osavaltioon on avattu 130 hätämajoituskeskusta.Sähköt ovat poikki jo yli 102 000 kotitaloudelta Pohjois-Carolinassa.