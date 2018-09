Ulkomaat

Yksi kuva vohveliravintolasta paljastaa: Florence-hurrikaanissa on tosi kyseessä

Perinteikäs

Katso IS:n videoraportti Wilmingtonista ylläolevasta ikkunasta





Määrittelyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Indeksi





ravintolaketju tarjoaa asiakkailleen vohveleita, munakkaita ja muita amerikkalaisen keittiön ikoneita vuorokauden ympäri ja vuoden jokaisena päivänä. Waffle House -ravintolat myös varautuvat tavallista paremmin poikkeustilanteisiin, kuten sähkökatkoihin, omilla varageneraattoreillaan ja varaamalla ylimääräisiä raaka-aineita.Tämän vuoksi Yhdysvaltain katastrofivirasto FEMA on ryhtynyt tarkkailemaan ketjun ravintoloiden toimintaa hurrikaanien ja muiden isojen katastrofien aikana ja päättelemään siitä tilanteen vakavuutta.helpottamiseksi FEMA on kehittänyt Waffle House -indeksiksi kutsumansa mittarin, jossa katastrofitilannetta tarkastellaan kolmiportaisella väriasteikolla.Vihreä tarkoittaa, että Waffle House tarjoaa asiakkailleen valittavakseen täyden ruokalistan. Tämä osoittaa, että alueen sähkölinjat toimivat moitteetta.Keltainen viittaa rajoitettuun ruokalistaan, joka on merkki ongelmista voimalinjoissa. Tilanteessa ravintolat voivat toimia omien generaattoriensa varassa.Punainen, vakavin luokka tarkoittaa, että Waffle House on suljettu. Tämä tarkoittaa todennäköisesti vakavia vaurioista voimalinjoissa tai vakavasta tulvasta alueella.– Waffle House -testi kertoo meille paitsi sen, kuinka nopeasti liiketoiminta palaa normaaliksi, myös siitä, kuinka koko yhteiskunta selviää tapahtuneesta, FEMA:n vuonna 2011 kirjoittamassa blogikirjoituksessa selitetään.on ollut käytössä myös viikonloppuna Florence-hurrikaanin iskiessä Yhdysvaltain itärannikolle. Pelättyä miedommiksi laantuneiden tuulten pelättiin silti katkovan sähköjä laajoilla alueilla ja aiheuttavan tulvia varsinkin rannikkoseudulla ja vesistöjen tuntumassa.Pohjois-Carolinan Wilmingtonissa myrskyn etenemisestä raportoiva Ilta-Sanomien toimittaja tutki torstai-iltapäivänä Waffle House -tilannetta: yksi ketjun ravintoloista oli suojautunut hyvin, ja naulannut ikkunoihinsa vanerit suojaamaan niitä hurrikaanin heittelemiltä kappaleilta.Myöhemmin illalla muutaman kilometrin päässä myös toinen saman ketjun ravintola oli auki. Ravintolasta kerrotaan sen aikovan olla auki koko myrskyn ajan ja tarjoavan tänä aikana asiakkailleen rajattua ”No Power Menu”-ruokalistaa. Kyse on siis FEMA:n keltaisesta luokasta.