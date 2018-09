Yksi graafi kertoo: Näin Florence voi murjoa Carolinaa – alueelle rysähtämässä 15 miljoonaa uima-altaallista vettä

Ulkomaat

Yksi graafi kertoo: Näin Florence voi murjoa Carolinaa – alueelle rysähtämässä 15 miljoonaa uima-altaallista v

Yhdysvaltojen kansallinen hurrikaanikeskus seuraa, miten Florence etenee. Tuhoista on tulossa suuret, vaikka kovimmat tuulet hidastuisivatkin.IS kysyi suomalaiselta asiantuntijalta, millaisia vahinkoja Florence voi aiheuttaa ja miten sen voimaa voisi kuvata.– Florencen voima arvioidaan juuri nyt kategoriaan 2. Tuulen voimaksi on mitattu 47 metriä sekunnissa, Forecan meteorologi Joanna Rinne https://www.is.fi/haku/?query=joanna+rinne kertoo Ilta-Sanomille.

Miten tällaisen tuulen voimaa voisi havainnollistaa?





Millaista tuhoa Florence siis voi aiheuttaa?

Talot lopulta luhistua, kun tuhovoimat jylläävät pitkään





– Ensinnäkin Suomessa tuulee hyvin harvoin 24 metriä sekunnissa. Kymmenen minuutin keskituulen nopeus 21–32 metriä sekunnissa on myrskyä ja yli 32 sekunnissa hirmumyrskyä, hän kertoo.– Ikkunat ja ovet hajoavat. Puut lähtevät irti juurineen. Laiturit ja pienet veneet lähtevät irti ja 47 metrin keskinopeudella puhaltava tuuli kaataa ja hajottaa asuntoautoja, hän kertoo.Rinteen mukaan tuhot ovat todennäköisesti tätäkin suuremmat jopa pysyville rakennuksille ja isoillekin taloille.Vanerin nakutus ikkunoiden suojaksi saattaa menettää merkityksensä, Florencen arvioidaan murjovan aluetta päivätolkulla, aluksi torstaina saapuvilla kovilla tuulilla.– Florence jää rannikon tienoille ja se alkaa ruhjoa taloja, kun tuulen voima kestää pitkään. Sähköt katkeavat ja katkot voivat jatkua useita päiviä, hän sanoo.Sateiden jatkuessa vesimassat tekevät omaa tuhoaa.– Vettä tulee niin paljon, että sen määrä vastaa helposti yli puolta koko Suomen vuoden sademäärästä. Vahvatkaan rakenteet eivät enää kestä. On helppo ymmärtää, että kyse on valtavista vesimassoista eli miljoonista litroista, joiden on päädyttävä jonnekin, Rinne kertoo.Meteorologi Ryan Maue https://www.is.fi/haku/?query=ryan+maue sanoo CNN:llä https://edition.cnn.com/2018/09/13/us/hurricane-florence-south-east-coast-wxc/index.html , että vesimassa riittäisi täyttämään 15 miljoonaa olympiakisojen uima-allasta

Voisivatko tiellä olevat autot ja rekka-autot kaatua tai nousta ilmaan?

– Rekoissa ja kuorma-autoissa on paljon sivupinta-alaa, johon tuuli voi tarttua, joten kaatuminen on hyvinkin mahdollista.