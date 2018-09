Ulkomaat

Ruotsin parlamenttivaalien lopullista tulosta saadaan yhä odottaa

13.9. 5:24

Ruotsi Toistaiseksi punavihreällä blokilla on 144 paikkaa ja allianssilla 143 paikkaa.

Ruotsissa parlamenttivaalien tulos on yhä auki. Postitse saapuneiden viimeisten äänten laskentaa ei saatu valmiiksi keskiviikon aikana, vaan hieman ennen puolta yötä laskematta oli vielä parinkymmenen äänestysalueen äänet.



Laskennan edetessä vaalitulos on vaihdellut välillä punavihreän blokin, välillä porvariallianssin eduksi. Toistaiseksi punavihreällä blokilla on 144 paikkaa, allianssilla 143 ja ruotsidemokraateilla 62 paikkaa.



Lopullisen vaalituloksen odotetaan valmistuvan vasta perjantaina, kun myös tarkistuslaskenta on saatu tehtyä.