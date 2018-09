Ulkomaat

Hurrikaani Florencen tuhot saattavat olla paljon pelättyä suurempia

Yhdysvaltojen itärannikkoa lähestyvä hurrikaani Florence saattaa aiheuttaa paljon pahempia tuhoja ja laajemmalla alueella kuin tähän asti on arvioitu.Hurrikaanin keskuksen odotetaan saapuvan Pohjois- ja Etelä-Carolinan rannikolle perjantaina. Washington Post kirjoittaa, että Florence on todennäköisesti voimakkain myrsky alueella 25 vuoteen. New York Timesin mukaan Florence saattaa katkoa sähköt jopa kolmelta miljoonalta asiakkaalta.Osavaltioiden tiet täyttyivät keskiviikkona myrskyä pakenevista asukkaista. Jopa 1,7 miljoonaa ihmistä on kehotettu jättämään kotinsa.