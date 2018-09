Yhdysvaltoja lähestyvä hurrikaani Florence herättää pakokauhua – muistatko nämä massiivista tuhoa aiheuttaneet hirmumyrskyt?

Ulkomaat

Yhdysvaltoja lähestyvä hurrikaani Florence herättää pakokauhua – muistatko nämä massiivista tuhoa aiheuttaneet

Bhola-sykloni, 1970

Alin paine: 966 hPa

Suurin tuulennopeus: 240 km/h, eli 67 m/s

Kuolonuhrit: Virallisesti 100 000–150 000, todellisuudessa arviot ovat vaihdelleet 300 000–500 000 välillä





Bangladesh, 1991

Alin paine: 917 hPa

Suurin tuulennopeus: 250 km/h, eli 70 m/s

Kuolonuhrit: 138 000





Hurja hurrikaanikausi 2005

Alin paine: 902 hPa

Suurin tuulennopeus: 280 km/h, eli 78 m/s

Kuolonuhrit: 1 883





Alin paine: 897 hPa

Suurin tuulennopeus: 285 km/h, eli 79 m/s

Kuolonuhrit: 120





Alin paine: 882 hPa

Suurin tuulennopeus: 295 km/h, eli 80 m/s

Kuolonuhrit: 23





Taifuuni Tip, 1979

Alin paine: 870 hPa

Suurin tuulennopeus: 305 km/h, eli 85 m/s

Kuolonuhrit: 68





Hurrikaani Mitch, 1998





Alin paine: 905 hPa

Suurin tuulennopeus: 290 km/h, eli 80 m/s

Kuolonuhrit: Noin 10 000, kateissa 9 000





Taifuuni Haiyan, 2013





Alin paine: 895 hPa

Suurin tuulennopeus: 315 km/h, eli 87 m/s

Kuolonuhrit: yli 10 000





Hurrikaanit Irma ja Maria, 2017

Alin paine: 916 hPa

Suurin tuulennopeus: 298 km/h, eli 82 m/s

Kuolonuhrit: 134









Alin paine: 908 hPa

Suurin tuulennopeus: 280 km/h, eli 78 m/s

Kuolonuhrit: Lähes 3 000









Suomen ainoa hirmumyrsky